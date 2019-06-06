حاكم "جوبالاند" يتهم فرماجو بجر الصومال إلى اقتتال أهلي

اتهم حاكم ولاية جوبالاند الصومالية، محمد إسلام مدوبي، حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، الخميس، بوضع مخطط للإطاحة به في الانتخابات المقبلة بالولاية، وجر البلاد إلى الاقتتال الأهلي.

وأكد مدوبي، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن حكومة فرماجو دفعت بعض المرشحين إلى اتهام لجنة الانتخابات المشكلة من قبل حكومته بأنها "غير محايدة"، واصفاً تلك الاتهامات بأنها عارية من الصحة تماماً.

وقال إن بعض المرشحين المدعومين من فرماجو يتعمدون إشعال الأوضاع الأمنية في مدينة كسمايو، موضحاً أن حكومته لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه إثارة مشاكل أمنية في المدينة.

وشدد على معارضته لقانون الانتخابات ولنظام الولايات الإقليمية، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، متمسكاً بعقد الانتخابات وفقا لدستور الولاية.

كما انتقد مدوبي خطة حكومة فرماجو إنشاء نظام لانتخابات الولايات الإقليمية، لافتاً إلى أن هذا المخطط لم يعد صالحاً نظرا لوجود الدستور الفيدرالي الذي سمح لأي ولاية بإجازة القوانين الخاصة بها.

واتهم رئيس جوبالاند قيادة الحكومة في مقديشو بـ"الديكتاتورية والأنانية"، رافضاً إدارة البلاد بطريقة ديكتاتورية، حيث سبق وأحبط كل محاولات حركة الشباب الإرهابية للتمدد في الولاية، متعهداً بعدم السماح لـ"فرماجو" بالانفراد بحكم البلاد.

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وحذر مدوبي حكومة فرماجو من جر البلاد إلى مرحلة الاقتتال والصراع الأهلي، موضحاً أن الصوماليين تعلموا من تجاربهم السابقة أن أحدا لن يستطيع فرض إرادته على الناس بالقوة، مطالباً حكومة مقديشو باحترام دستور البلاد.

ووصف مدوبي جميع القوانين التي أعدتها حكومة فرماجو، مثل قانوني الانتخابات والبترول بأنها "باطلة"، متهما القيادة الصومالية برفض النظام الفيدرالي الذي أقرته البلاد.





من جانبه، دعا حاكم ولاية غلمدغ، أحمد دعالي حاف، حكام الولايات الإقليمية الصومالية إلى مؤتمر طارئ سيعقد في مدينة دوسمريب لمناقشة أوضاع البلاد.

وقال بيان صادر عن "حاف"، حصلت "العين الإخبارية على نسخة منه، إن الحكومة الفيدرالية فشلت في كل المهام الملقاة على عاتقها، وإنها مشغولة بتدمير النظام الفيدرالي في البلاد، وشن حرب بشكل خاص على ولاية غلمدغ وفرض حصار عليها، مرحبا بتعيين جيميس إسوان مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في الصومال.

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أكد القيادي الصومالي المعارض بحزب ودجر عبدالرحمن عبدالشكور، أن حكومة فرماجو أعدت مخططا بتمويل من قطر لمحاربة ولايتي جوبالاند وغلمدغ وإقصاء رئيسيها عبر الانتخابات.

وأضاف عبدالشكور أن المخطط تم التنسيق له إبان زيارة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري إلى قطر، نهاية الأسبوع الماضي، بتنسيق مع نائب رئيس جهاز الاستخبارات والأمن القومي فهد ياسين.

ولفت السياسي المعارض إلى أن الزيارات التي قام بها كل من رئيس الوزراء حسن علي خيري، فضلا عن تحركات سرية أخرى قام بها الياسين كانت بغرض استقطاب دعم مالي لمخطط بث الفوضى ضد ولايتي غلمدغ وجوبالاند.