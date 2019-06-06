الان تتابع بوتين معلقا على عدم دعوته في ذكرى إنزال النورماندي: من أكون أنا؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن “لا مشكلة إطلاقا” في عدم دعوته للمشاركة في احتفالات إحياء الذكرى ال 75 لإنزال الحلفاء في النورماندي بشمال فرنسا، مؤكدا أن روسيا “لا تدعو الجميع” الى احتفالاتها.
وقال في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ (شمال غرب) ردا على سؤال لفرانس برس، “لماذا يتوجب عليهم أن يدعونني على الدوام وفي كل مكان؟ من أكون أنا ؟ اتراني جنرال أوبريت؟ لدي الكثير من المشاغل هنا، هذه ليست مشكلة إطلاقا”.
وكان بوتين حضر احياء الذكرى السبعين لإنزال النورماندي في 2014 لكن لم تتم دعوته للذكرى ال 75 التي حضرها الى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
وكانت روسيا دعت هذا الاسبوع الى عدم “المبالغة” في أهمية انزال الحلفاء، مذكرة بسقوط 27 مليون قتيل سوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية الاربعاء إن “إنزال النورماندي لم يكن له تأثير حاسم في نتيجة الحرب العالمية الثانية (…) التي كانت حسمت قبلا على أيدي الجيش الاحمر في ستالينغراد”.
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