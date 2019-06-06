السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة الحكم على الممرض الألماني نيلز هوجيل بالسجن مدى الحياة لقتله 85 مريضا في رعايته، وبهذا يعتقد أنه أكثر قاتل متسلسل في تاريخ البلاد بعد الحرب العالمية الثانيةً. Advertisements كان قدد أعطى 85 مريضا عقاقير تؤدي إلى السكتة القلبية لأنه يستمتع بلحظة إنعاشهم #BREAKING German nurse Niels Hoegel, believed to be the most prolific serial killer in the country's post-war history, is handed a life sentence for killing 85 patients in his care pic.twitter.com/gNhQ2gI3XR — AFP news agency (@AFP) June 6, 2019



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على ممرض قاتل 85 مريضا بالسجن مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.