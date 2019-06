الحكم على ممرض قاتل 85 مريضا بالسجن مدى الحياة

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

الحكم على الممرض الألماني نيلز هوجيل بالسجن مدى الحياة لقتله 85 مريضا في رعايته، وبهذا يعتقد أنه أكثر قاتل متسلسل في تاريخ البلاد بعد الحرب العالمية الثانيةً.

كان قدد أعطى 85 مريضا عقاقير تؤدي إلى السكتة القلبية لأنه يستمتع بلحظة إنعاشهم

#BREAKING German nurse Niels Hoegel, believed to be the most prolific serial killer in the country's post-war history, is handed a life sentence for killing 85 patients in his care pic.twitter.com/gNhQ2gI3XR