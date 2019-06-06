الجيش اليمني يسيطر على 3 مناطق بأزارق الضالع جنوبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الضالع - الحديدة - عدن

أعلنت قوات الجيش اليمني مقتل 26 من مسلحي ميليشيات الحوثي، بينهم 3 قيادات، هم: محمود الشرفي، عبدالمجيد البشيري، محمد بجير، والسيطرة على مناطق جديدة في محافظة الضالع، وأكد موقع "سبتمبر نت“، الناطق باسم الجيش اليمني، أن قواته تمكنت من السيطرة على مناطق وقرى الرباط، الشجفا، الشبهة، بمديرية الأزارق بالضالع، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع الحوثيين، وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى (لم يحدد عددهم) من الحوثيين، وفرار آخرين باتجاه مناطق "باهر"، وخلف "دار الصليب" التابعتين لمديرية ماوية بمحافظة تعز، وقصفت مدفعية الجيش مواقع الحوثيين في منطقة الفاخر، بمديرية قعطبة شمال الضالع. وفي الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي خرق وقف إطلاق النار في المدينة، وقصفت الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة بكل أنواع الأسلحة، وتركزت الخروقات في مناطق، الجاح وأحياء متفرقة من شارعي صنعاء والخمسين شرق وقلب مدينة الحديدة. وفي صعدة شنت قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق كتاف بالبقع، وفي السياق تفدت القيادات العسكرية التابعة للجيش الوطني مواقع الجيش والمقاتلين في جبهات القتال. وزار قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي خلال أيام العيد، المقاتلين بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

مشاهدات يمنية

السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة على تويتر "يظهر الحوثي من جحره في شاشة تلفزيونية أمريكية الصنع وعبر قمر صناعي أنتجت دوائره الداخلية في مصنع إسرائيلي، ثم يتمتم لاعنا أمريكا وإسرائيل!". وأشار "يوجه الحوثي أتباعه بقتل اليمنيين بسلاح إيراني الصنع، وبتدريب من حزب الله بحجة تحرير القدس".