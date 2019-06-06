شكرا لقرائتكم غوتيريس يرسل وكيلته إلى هادي لإعادة التعامل مع غريفيثس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر موثوقة ومطلعة بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيرسل قريبا وكيلته للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، الى منطقة الشرق الأوسط للاجتماع بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، حول موضوع التعامل مع المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس.

وكان الرئيس اليمني، في نهاية مايو الماضي، قد عرض في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ما وصفها بـ"تجاوزات" المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

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وفي إشارة إلى شرعنة الميليشيات بشكل غير مباشر، أوضح هادي أن غريفثس يصر على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية.

وأضاف أن جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية.

كما أشار إلى أنه توقف عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة، وذلك بسبب تجزئته لاتفاق ستوكهولم.