كلودين عون: ياسمينا صباح تساهم في كسر الصورة النمطية للمرأة

نوهت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، بقائدة الأوركسترا المايسترو ياسمينا صباح وبأدائها في حفل كنيسة القديس يوسف، وذلك في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأشارت إلى أنها "واحدة من النساء اللبنانيات النادرات اللواتي يتولين قيادة أوركسترا وجوقة ويتميزن بتفوقهن"، لافتة إلى أن "ياسمينا صباح، تساهم في كسر الصورة النمطية للمرأة وتؤكد على نجاح النساء في مواقع القيادة".
وأضافت: "لقد أبدعت في قيادة الأوركسترا الفلهرمونية اللبنانية وجوقة USJ في حفل موسيقي رائع في كنيسة القديس يوسف".
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