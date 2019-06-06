الكتائب: محاولة التقارب مع الوطني الحر مرحب بها شرط أن تأتي تحت سقف الثوابت

أشار مجلس الإعلام في حزب "الكتائب" إلى أنه "لفتنا كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مناسبة اجتماعية، تناول فيها تجربة حزب الكتائب التاريخية والعلاقة الحالية مع التيار".

وحيا المجلس باسيل "على إعجابه بالتجربة الكتائبية واعتبارها مصدرا للعبر"، متمنياً أن "يستلهم هذه التجربة، في التمسك بالثوابت الوطنية، من سيادة كاملة، وسمو المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة".

وأكد أن "محاولة التقارب بين "التيار والكتائب مرحّب بها في كل وقت، شرط ان تأتي تحت سقف الثوابت، وهو ما حال دون التوافق حتى الآن"، لافتاً إلى أن "موقف التيار الحالي من السيادة أقرب إلى موقف بعض الحاضرين في العشاء منه إلى موقف حزب الكتائب، اما مثلث الكتائب فلم يكن يوما قائما على مواقع بل على أداء شاغليها، ولهذا دعمت الكتائب تاريخيا رؤساء وضعوا الاستقلال والسيادة ايقونات في عهدهم، وحصّنوا القضاء من التدخلات السياسية، ودعموا الجيش وعزّزوه ومنعوا احدا من مشاركته السلاح".

وشدد على أن "هذه هي تعاليم المدرسة الكتائبية التي تستلهمها القيادة الكتائبية في كل حين، مهما عظمت التحديات".