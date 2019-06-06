اطلاق نار خلال اشكال في طرابلس بسبب خلاف على اللعب على أرجوحة

أفادت معلومات صحافية عن وقوع اشكال في منطقة ضهر المغر في طرابلس تخلله اطلاق نار في الهواء من دون أن يؤدي الى سقوط اصابات.
وفي التفاصيل، بدأ الاشكال بعدما منع أحد الأطفال طفلا آخر من اللعب على ارجوحة، فما كان من الاخير الا ان استنجد بوالده الذي حضر الى المكان واطلق النار في الهواء قبل يرحل من المكان.
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