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اطلاق نار خلال اشكال في طرابلس بسبب خلاف على اللعب على أرجوحة

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أفادت معلومات صحافية عن وقوع اشكال في منطقة ضهر المغر في طرابلس تخلله اطلاق نار في الهواء من دون أن يؤدي الى سقوط اصابات.

وفي التفاصيل، بدأ الاشكال بعدما منع أحد الأطفال طفلا آخر من اللعب على ارجوحة، فما كان من الاخير الا ان استنجد بوالده الذي حضر الى المكان واطلق النار في الهواء قبل يرحل من المكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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