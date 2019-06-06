سكاي نيوز: تقرير أمني يؤكد إرتفاع عدد أنصار حزب الله بألمانيا

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن "البرلمان الألماني يستعد لمناقشة حظر "حزب الله"، بجناحيها العسكري والسياسي، في وقت كشف تقرير استخباراتي عن وجود ما أكثر من ألف عنصر ينتمي للميليشيا الموالية لإيران على الأراضي الألمانية".

وأشارت إلى أن "حزب البديل في ألمانيا دعا البرلمان إلى إصدار توصية للحكومة الألمانية، بحظر ميليشيات حزب الله بالكامل، من دون التفريق بين جناحينها العسكري والسياسي".

وأوضحت أن تقريراً أصدرته وكالة المخابرات في ولاية ساكسونيا السفلى أكد أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.

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وأشار تقرير المخابرات المكون من 192 صفحة، والذي أعده عملاء المخابرات من جهاز أمن الدولة، إلى وجود 150 من عناصر حزب الله في ولاية سكسونيا السفلى وحدها.

وأوضح التقرير أنه "في ألمانيا، يحافظ أتباع حزب الله على تنظيمهم وأيديولوجيتهم وتماسكهم في جمعيات مرتبطة بالمساجد المحلية التي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التبرعات".

وأشار التقرير إلى أن أنصار حزب الله ينشطون في عدد من المدن والبلدات في ولاية سكسونيا السفلى، من بينها هانوفر وأوسنابروك وأولزين.