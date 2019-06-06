النشرة: إزالة الباطون والجدران الإسمنتية داخل المخيمات النازحين بعرسال

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأنه "تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الدفاع الأعلى بازالة الباطون والجدران الإسمنتية داخل المخيمات النازحين السوريين في عرسال، عملت البلدية والجمعيات على مساعدة اصحاب الخيم المخالفة لإزالة الباطون حيث أزيل حتى اليوم 70 في المئة؜ من المخالفات وباقي الجزء الاصعب من هذه المخالفات تعمل البلدية بالتنسيق مع المفوضية والمنظمات الدولية والصليب الاحمر اللبناني للتقديم المساعدات لحوالي 900 عائلة لإزالتها من اصل 4000 مخالفة".

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