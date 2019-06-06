المطران عودة: شعوب منطقتنا تفتقد السلام وعطشى للمحبة

شدد متروبوليت ​بيروت​ للروم الأورثوذكس ​المطران الياس عودة على أن "شعوب العالم أجمع وشعوب منطقتنا بشكل خاص تفتقد السلام وهي عطشى للمحبة".

وخلال استقباله بطريرك صربيا للروم الاورثوذكس البطريرك ايريناوس، يرافقه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الاورثوذكس يوحنا العاشر يازجي، أشار إلى أنه "من هنا تأتي أهمية زيارتكم السلامية"، لافتاً إلى أننا "سمعنا الأصداء الايجابية من أبنائنا عن زياراتهم إلى صربيا التي يعتبرونها حجاً مقدساً"، موضحاً أننا "نأمل في المقابل أن يعتبر أبناءكم إنطاكية محجاً مقدساً لهم".

من جانبه، تحدث بطريرك صربيا عن الأوضاع في بلاده، مشدداً على أننا "نريد الحفاظ على مقدساتنا كشعب ودولة"، مؤكداً أننا "لن نتخلى عن بلدنا"، ومشيراً إلى أنه "علينا أن نتحمل الحروب التي نتعرض لها لأن المحبة هي التي تبني الإنسان"، داعياً إلى "الحفاظ على الأماكن المقدسة وإلى أن نكون يدنا واحدة".