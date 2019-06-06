الدفاع المدني: انقاذ رجل جراء سقوطه عن مرتفع صخري في يحشوش

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بان "عناصر من الدفاع المدني انقذوا مواطن اثر سقوطه عن مرتفع شاهق في يحشوش"، موضحةً أنه "تبين أنه مصاب بكسور وجروح في انحاء جسده جراء سقوطه عن علو 10 امتار تقريباً اثناء ممارسته هواية تسلق الجبال في وادٍ بالقرب من نهر يحشوش-كسروان وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيب فيه وقد تم نقله الى المستشفى بواسطة جهات اخرى لتلقي العلاج اللازم".

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