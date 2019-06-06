الصحة العالمية: ربع حالات الإصابة بالإيبولا في الكونجو لا يتم رصدها

أشار المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايك ريان إلى أن "نحو ربع حالات الإصابة بفيروس الإيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية لا يتم رصدها أو تُكتشف بعد فوات الأوان"، موضحًا أن "نحو 2025 حالة إصابة و1357 حالة وفاة سجلت منذ بدء تفشي المرض في آب في إقليمي نورث كيفو وإيتوري في جمهورية الكونجغو الديمقراطية".

ولفت ريان إلى أن "الأسبوعين المنصرمين شهدا رصد 88 حالة إصابة في كل منهما انخفاضا من ذروة بلغت 126 حالة أسبوعيًا في نيسان وأن فرق المنظمة تتابع حالة 15 ألف شخص يشتبه بأنهم خالطوا المرضى يوميًا وهو عدد وصفه بأنه ضخم بالنظر إلى أنه يتطلب مراقبة ظهور أعراض المرض عليهم".