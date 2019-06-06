خارجية روسيا: إجراء انتخابات بالسودان يتطلب تهدئة الوضع ومكافحة المتطرفين

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "إجراء انتخابات في السودان يتطلب تهدئة الوضع ومكافحة المتطرفين". وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أفادت صباح اليوم بأن "موسكو على تواصل مع الاطراف السودانية من أجل الحوار"، مشددة على "رفض التدخل الخارجي في السودان".

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