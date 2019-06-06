العدل الفرنسية تقترح تشكيل محكمة دولية لمقاضاة المسلحين الأجانب بالعراق

أفادت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه بـ"مناقشة بلدان أوروبية فكرة تشكيل محكمة دولية في العراق لمقاضاة العناصر الأجانب في تنظيم داعش"، مشيرة إلى أن "هذه فكرة طرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل، وهذه المناقشات تجرى في إطار مجموعة فندوم، التي تضم خصوصًا وزراء عدل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا".

ولفتت بيلوبيه إلى أن "المحكمة ليست سوى فرضية عمل، وستنشأ في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق"، موضحة أن "المحكمة يمكنها العمل بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".

وذكّرت وزيرة العدل الفرنسية بـ"الصعوبات"، إذ "يتعين الحصول على موافقة العراق، وطرح شروط، خصوصًا شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها"، مبينة أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء".

وفي ما يتعلق بالفرنسيين المدانين بالإعدام في العراق، قالت المسؤولة الفرنسية: "قلنا مرارًا للعراق، إن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تطبق... ثمة مناقشات جارية، ونحن نسهر لتجنب تنفيذ العقوبة في الأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم".

يذكر أنه حكم بالإعدام على أحد عشر فرنسيًا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم داعش، ما أثار انتقادات شديدة في فرنسا، ولا سيما من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.