زيلينسكي متهم بسرقة تصريحات سلفه

انفجرت فضيحة سياسية في كييف بعدما تبين أن بعض تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من بروكسل حول روسيا، كانت تكرارًا حرفيًا لتصريحات وردت في خطاب سلفه بيترو بوروشينكو.

وبحسب الرئاسة الأوكرانية، فإن زيلينسكي أكّد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل أمس الأربعاء، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني "الموت للمشروع الإمبراطوري الروسي، كما أنه سيمثل ضربة قوية للنظام التسلطي الروسي وسيفتح الطريق أمام التغيرات الديمقراطية في روسيا والفضاء السوفيتي السابق بأسره".

وفي وقت لاحق، أشار الناطق الصحفي السابق لبوروشينكو إلى أن زيلينسكي "سرق فقرة كاملة من خطاب ألقاه الرئيس السابق في مؤتمر لحزبه "التضامن الأوروبي".

من جانبها، اتهمت الرئاسة الأوكرانية في أعقاب الفضيحة وزارة الخارجية بالعمل لصالح بوروشينكو، مشيرة إلى أنه "بحسب المعلومات الأولية، كانت الوزارة تحضر مواد لمؤتمر زيلينسكي الصحفي بالتوازي مع عملها لصالح بوروشينكو".

ووصفت الرئاسة هذه الحادثة بأنها "عمل تخريبي من قبل بعض موظفي وزارة الخارجية واستفزاز متعمد من قبل فريق بوروشينكو"، محذرة من أنه إذا أثبت التحقيق الداخلي تورط موظفين بالوزارة في العمالة مع فريق بوروشينكو، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية "صارمة" لتسوية الوضع.