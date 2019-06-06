رئيسة مجلس النواب الأميركي: أريد أن أرى ترامب في السجن بدلًا من عزله

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، خلال لقائها مع قادة الحزب الديمقراطي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب جيرولد نادلر، "أنني لا أريد عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أريد أن أراه في السجن".

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، فإنه خلال الاجتماع، "حاول رئيس اللجنة القانونية، إقناع بيلوسي بمنح الإذن للجنة القانونية لبدء إجراءات العزل. وفي الوقت نفسه، فإن رئيسة مجلس النواب تدعم رغبة زملائها الديمقراطيين في رغبتهم في البدء في إجراءات العزل، لكن تعتقد أنه يجب أن يتم ذلك في الوقت والظرف المناسبين، وعلى وجه الخصوص، يحتاج الديمقراطيون إلى حشد دعم قوي من الجمهور ومن كلا الحزبين".

وذكرت أنه يمكن عزل الرئيس الأميركي بناءً على نتائج المحاكمة في مجلس النواب، حيث يجب على مجلس الشيوخ التأكيد على جميع التهم".