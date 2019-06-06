أفادت قناة " الحدث" عن "فشل إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه جبل الشيخ بالجولان". من جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي أعلن أن أنظمة الرادار رصدت عددًا من الصواريخ المضادة للطائرات أطلقت من سوريا، لم تسقط أي منها في البلاد ولم تقع أضرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحدث: فشل إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه جبل الشيخ بالجولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.