خلية الإعلام الأمني بالعراق: القبض على قتلة رجل دين في بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق "إلقاء القبض على متهمين اثنين بقتل رجل الدين عماد الدين العوادي، وذلك باستدراجهما إلى كمين أمني محكم وقعا فيه"، مشيرةً إلى أنه "من خلال جهد أمني استخباري مكثف، أعقب حادث قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية وبناء على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، من إلقاء القبض على متهمين اثنين".

ولفتت إلى أن "المتهمين أقدما على قتل العوادي في مدينة الكاظمية وسط العاصمة بغداد، وأن عملية إلقاء القبض تمت جنوبي العاصمة"، مشيرةً إلى أن "القوات الأمنية ضبطت عند أحد المتهمين سيارتين الأولى من نوع "لاند كروزر"، والثانية من نوع "فورد" تعودان للشيخ المغدور"، مشددةً على أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".