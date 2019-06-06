سيناتور أميركي: الحرب في سوريا ستنتهي فور انسحاب قواتنا

اعتبر السيناتور الأميركي عن ولاية فرجينيا ريتشارد بلاك، أن "الحرب في سوريا ستنتهي بسرعة كبيرة إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من هناك"، مشيرًا إلى "أننا إذا غادرنا، أعتقد أن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة، وسيتم إعادة توحيد سوريا واستقرارها، وسيكون بمقدور الناس هناك الانتعاش حقًا".

ولفت بلاك إلى أنه "كان من الممكن أن تنتهي الحرب في سوريا باكرًا لو لم تتدخل الولايات المتحدة وحلفاؤها فيها، ولم يبنوا قواعد لهم في شمال شرقي سوريا وفي التنف جنوبيها"، منتقدًا "المفاوضات المقترحة لمراجعة الدستور السوري، فدستور سوريا الحالي يضمن حرية الدين وحقوق المرأة وسيادة القانون".

وأشاد بدور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المفاوضات، واصفًا إياه بـ"الرجل الراقي".

وبهدف تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها عملية ضد "داعش" في سوريا والعراق، نشرت في سوريا منذ عام 2014 قوة من آلاف الجنود دون موافقة دمشق.

وفي كانون الأول الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته سحب قوات بلاده من سوريا، وقدر عددها الإجمالي بنحو ألفي شخص، لكن البنتاغون أعلن في وقت لاحق أن حوالي 400 عسكري أميركي سيبقون في سوريا، حيث استخدمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى النزاع في سوريا لنشر قواتها هناك دون أي مسوغ قانوني أو شرعي لذلك".