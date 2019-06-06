بن صالح يوجه خطابًا للجزائريين مساءً

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري أن رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، سيوجه خطابًا لمواطنيه مساء اليوم.
ويعود آخر خطاب لبن صالح إلى 5 أيار الماضي، حيث دعا للحوار من أجل الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها لاحقا بعد رفض المجلس الدستوري لملفي مترشحين اثنين.
وتستمر التظاهرات في الجزائر منذ 22 شباط كل يوم جمعة، حيث تطالب شريحة من المحتجين بتنحية المسؤولين الذين شغلوا مناصب سامية في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم الرئيس المؤقت.
من جهتها، تتمسك قيادة الجيش الجزائري بخيار إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وترفض المرور بأي مرحلة انتقالية.
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