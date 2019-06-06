بوتين: سعر برميل النفط يناسب روسيا وانخفاض إنتاج إيران في الحسبان

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سعر النفط بين 60 و65 دولاراً للبرميل يناسب روسيا. وأضاف بوتين، في تصريحات، أن السعودية تريد سعراً أعلى للنفط، ويجب أن يوضع فى الحسبان انخفاض إنتاج النفط فى تريد سعراً أعلى للنفط، ويجب أن يوضع فى الحسبان انخفاض إنتاج النفط فىإيران وفنزويلا، والمشكلات فى ليبيا ونيجيريا. واستطرد بوتين، لدينا خلافات بشأن السعر العادل للنفط، لكننا سنتخذ قراراً موحداً مع الزملاء فى أوبك، مؤكداً سنواصل علاقاتنا مع أوبك.

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