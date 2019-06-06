بوتين يدعو لفتح صفحة جديدة مع لندن

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لندن، بعد أزمة تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال في مارس 2018 في بريطانيا. وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولي وكالات أنباء على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، "في نهاية الأمر، علينا أن نطوي هذه الصفحة المتعلقة بجواسيس ومحاولات اغتيال". واتهمت السلطات البريطانية الاستخبارات الروسية بمحاولة تسميمه عبر استخدام غاز أعصاب، إلا أنّ موسكو نفت أي مسؤولية في هذه القضية، التي أثارت أزمة دبلوماسية عميقة بين البلدين، فيما نجا سكريبال وابنته، بعد علاجهما لفترة في مستشفى. وقال الرئيس الروسي "القضايا العالمية المرتبطة بالمصالح المشتركة لدولتينا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أهم بكثير من ألعاب الأجهزة الخاصة". وتابع "أتمنى أنّ يأخذ من سيقود الحكومة (في لندن) بعين الاعتبار مصالح 600 شركة بريطانية تعمل في روسيا". ويتعارض البلدان في عدّة مسائل دولية، بينها الصراع السوري والأزمة الأوكرانية.



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