كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يرغب بتحسن علاقة روسيا وبريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمله في أن يعمل رئيس وزراء بريطانيا المقبل على تحسين العلاقات بين البلدين التي توترت بشكل كبير في العام الماضي بعد تسميم جاسوس روسي سابق في إنجلترا، ألقت لندن باللوم فيه على موسكو.

ومن المقرر أن تستقيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذا الصيف، بعد فشلها في إقناع البرلمان بدعم اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان بوتين يتحدث إلى وسائل الإعلام على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي العالمي.

وتنفي روسيا أي تورط في تسميم سيرجي سكريبال وابنته في مارس 2018 في سالزبوري الإنجليزية.