كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الافريقي يعلق عضوية السودان لحين إقامة سلطة انتقالية مدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا في مؤتمر صحفي، أن "المجلس سيفرض آلياً إجراءات عقابية على الأفراد، والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية".
وكان الاتحاد الأفريقي دعا منذ بداية الأزمة إلى نقل سريع للسلطة إلى المدنيين، وهدد مراراً بتعليق عضوية هذا البلد في المنظمة.
وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان والمعارضة المدنية في 20 مايو الماضي، بسبب الخلاف على نقل السلطة إلى المدنيين.
وفضت قوات الامن السودانية الإثنين اعتصام متظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة، ما خلف بحسب لجنة الأطباء المركزية المعارضة، 108 قتلى، وأكثر من 500 جريح.
في المقابل تحدث المجلس العسكري عن "عملية تطهير" قرب الاعتصام حدثت فيها مشاكل ما أوقع 46 قتيلاً على الاكثر، بحسب وزارة الصحة.