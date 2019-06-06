كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الافريقي يعلق عضوية السودان لحين إقامة سلطة انتقالية مدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي، الخميس، أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في البلد الذي يشهد تصعيداً في العنف.

وقال مجلس السلم والامن في الاتحاد الأفريقي على حسابه على "تويتر"، إن الاتحاد الافريقي "علق بمفعول فوري مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي، تلك هي الوسيلة الوحيدة لتمكين السودان من الخروج من الأزمة الحالية".

وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا في مؤتمر صحفي، أن "المجلس سيفرض آلياً إجراءات عقابية على الأفراد، والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية".

وكان الاتحاد الأفريقي دعا منذ بداية الأزمة إلى نقل سريع للسلطة إلى المدنيين، وهدد مراراً بتعليق عضوية هذا البلد في المنظمة.

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وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان والمعارضة المدنية في 20 مايو الماضي، بسبب الخلاف على نقل السلطة إلى المدنيين.

وفضت قوات الامن السودانية الإثنين اعتصام متظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة، ما خلف بحسب لجنة الأطباء المركزية المعارضة، 108 قتلى، وأكثر من 500 جريح.

في المقابل تحدث المجلس العسكري عن "عملية تطهير" قرب الاعتصام حدثت فيها مشاكل ما أوقع 46 قتيلاً على الاكثر، بحسب وزارة الصحة.