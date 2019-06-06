كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد الصين بفرض رسوم إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بـ 300 مليار دولار "على الأقل"، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيكـ تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الخميس: "في محادثاتنا مع الصين، يحدث كثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب"، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.