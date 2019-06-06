كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون لترامب: أمريكا أعظم عندما تقاتل من أجل حرية الآخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أقيمت في جبانة نورماندي الأمريكية في نورماندي بفرنسا إن الولايات المتحدة تكون أعظم "عندما تقاتل من أجل حرية الآخرين".

وفي معرض الإشادة بـ"الشجاعة الاستثنائية" للجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في "يوم الإنزال"، قال ماكرون إنه "لم يكن معهم بوصلة ولكن السبب الذي عرفوه كان أهم من أي شيء آخر؛ إنها الحرية والديمقراطية".

وأضاف ماكرون: "لن نتوقف أبداً عن العمل من أجل تحالف الشعوب الحرة"، مستشهداً بتشكل الكيانات الدولية بعد الحرب مثل الأمم المتحدة وفيما بعد الاتحاد الأوروبي.

أومأ ترامب وابتسم بعد الخطاب وتعانق الرئيسان.