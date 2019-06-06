كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة في صلاة العيد تحت قيادة وزير الداخلية التركية بصحبة جنوده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فيديو لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وعدد من الجنود يؤدون صلاة عيد الفطر بطريقة خاطئة.

وظهر الوزير بجانب عدد من عناصر الجيش التركي يؤدون صلاة عيد الفطر، كما سادت حالة من الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى في حياتهم.

وقد خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، ما أحدث حالة من الارتباك بين المصلين.