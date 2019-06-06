في عز الحظر الأمريكي .. “هواوي” تقود شبكة G5 في العالم

منحت الصين تراخيص تجارية لتشغيل شبكة الجيل الخامس لأربع شركات صينية مملوكة للدولة، وتعليقا على ذلك توقعت شركة “هواوي” الصينية، أن تقود شبكة G5 الصينية العالم قريبا.

ومن خلال هذه الخطوة تكون الصين قد قطعت شوطا كبيرا في مسعاها لأن تصبح الرائدة في العالم في تكنولوجيا الاتصالات، وسط منافسة شديدة من الولايات المتحدة.

وعلق وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مياو وي على ذلك قائلا: “بعد إصدار تراخيص G5، سنواصل دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة الفاعلة في سوق G5 الصينية، والسعي لتطوير مشترك لشبكة الجيل الخامس الصينية وتشارك إنجازات تطوير الشبكة”.

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من جهتها كتبت شركة “هواوي” على موقع “ويبو” الصيني للتواصل الاجتماعي: “نعتقد أنه في المستقبل القريب ستقود شبكة G5 الصينية العالم”.

وتوفر شبكة G5 في تكنولوجيا الاتصالات نقلا أسرع للبيانات ويمكن أن تعزز تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية والتشخيص الطبي عن بعد والدفع عبر الهاتف.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية فرضت حظرا على تعامل الشركات الأميركية مع مجموعة “هواوي” ونقل التقنية اليها، وأعلنت عن بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها حتى منتصف غشت، مشيرة إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلقة بالعقود.