 حادث مؤلم يوم العيد.. “بيكوب” تدهس طفلة في عمر الزهور وترديها قتيلة

لقيت طفلة مصرعها في حادث سير، وهي تحاول عبور الطريق إلى الضفة الأخرى، ليلة أمس الأربعاء، الذي صادف أول أّيام عيد الفطر، في دوار اكنان جماعة آيت امحمد إقليم أزيلال.

وأفادت مصادر محلية، أن سائق السيارة لم ينتبه إلى الطفلة أمامه، وهي تحاول عبور الطريق إلى الضفة الأخرى، فدهسها، وأرداها قتيلة في عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم نقل جثمان الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في أزيلال، قصد إجراء تشريح طبي لها، بناء على تعليمات النيابة العامة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف الحادث، فيما تم وضع السائق رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة.