القبض على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الـ"فساد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألقت السلطات الفرنسية، صباح الخميس، القبض على المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للاستماع إليه في الاتهامات المنسوبة إليه حول تورطه في قضايا فساد.

ووفقًا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، "تم إلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس "كاف" في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس وقبل توجهه إلى اجتماع الاتحاد الدولي للعبة".

وأضافت أن قرار القبض على أحمد أحمد نتيجة لاتهامات فساد يواجهها في صفقة تعاقد "كاف" مع أحد الرعاة من شركات الملابس والأدوات الرياضية.

وأوضحت أن رئيس "كاف" رفض التعاقد مع شركة "بوما" الألمانية لتزويد الاتحاد بملابس وأدوات رياضية، وقام بالتعاقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية بسعر يفوق عرض بوما.

كما أشارت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن أحمد منح رشى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء اتحادات وطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.

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وأضافت أن هناك اتهامًا ثالثًا يتمثل في شرائه سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي قد رد على تلك الادعاءات منذ شهور قائلا: "جميع القرارات اتخذت بشكل جماعي وبشفافية".

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) عبر موقعه الإلكتروني أي بيان لإيضاح تلك الأمور.