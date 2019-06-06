شرب عصير البندورة يحمي قلبك من الأمراض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة حديثة، باحثون بكلية الطب جامعة طوكيو اليابانية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Food Science & Nutrition) العلمية، أن شرب عصير البندورة غير المملح يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 184 من الذكور و297 من الإناث من أعمار مختلفة في اليابان، لمدة عام كامل.

وقام الفريق بفحص المشاركين للتعرف على علامات خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، مثل ضغط الدم والكوليسترول الضار قبل وبعد انتهاء فترة الدراسة.

وخلال فترة البحث، تناول المشاركون الكثير من عصير البندورة غير المملح طوال عام كامل.

وبعد انتهاء فترة الدراسة، انخفض ضغط الدم لدى 94 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، حيث انخفض ضغط الدم الانقباضي من 141.2 إلى 137.0 ميلليمتر زئبقي (وحدة قياس ضغط الدم) وانخفض ضغط الدم الانبساطي من 83.3 إلى 80.9 ميلليمتر زئبقي.

ووجد الفريق أيضًا أن عصير البندورة غير المملح خفض مستويات الكوليسترول الضار لدى 125 مشاركًا يعانون من ارتفاعه في الدم، وسجل الانخفاض من متوسط ​​155 إلى 149.9 ملجم/ديتسيلتر، وهي وحدة قياس الكوليسترول الضار.

وكانت هذه الآثار المفيدة مماثلة بين الرجال والنساء وتم رصدها بين الفئات العمرية المختلفة المشاركة في الدراسة.

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وقال الباحثون: "على حد علمنا، فإن دراستنا هي الأولى التي تبحث في آثار تناول البندورة أو منتجاتها في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى عمري واسع".

وأضافوا أن "تناول عصير البندورة غير المملح أدى إلى تحسن مستويات ضغط الدم والكوليسترول الضار لدى السكان اليابانيين المحليين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ويقود ضغط الدم المرتفع إلى مضاعفات صحية خطيرة أبرزها الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، والإصابة بقصور في عمل الكلى، بالإضافة لتسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويًا، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.