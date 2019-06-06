قطر وتركيا لصوص النفط الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجلة باري ماتش الفرنسية عرّت وجه الإرهاب القطري التركي، الداعم للمليشيات المسلحة وجماعة الإخونجية في ليبيا، حيث قدمت المجلة الفرنسية دلائل على حصول الشركات التركية على النفط الليبي مجانا.

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