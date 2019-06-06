شكوى دولية بشأن اعتقال قطر مصريين اثنين بلا تهم

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شبكة "تحالف" تعتزم تقديمها لمجلس حقوق الإنسان
داليا عريانالخميس 2019/6/6 06:05 مساء بتوقيت أبوظبي
قطر تعتقل مصرييْن دون تهم
قال شريف إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، إن الشبكة تعتزم عرض أزمة اعتقال قطر مصريين اثنين، منذ 7 أشهر بلا تهم، على مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن "مصادر مقربة من المصريين علي محمد سالم ووليد عبدالعزيز أبلغت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان (عضو الشبكة الدولية "تحالف" الحقوقية) باختفاء مصريين اثنين منذ 7 أشهر دون علم أسرتيهما بأي معلومات تفيد جهة الاعتقال أو أسبابه".
وأوضح المتحدث أن الشبكة تعتزم عرض ملف القضية أمام الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان المقرر انعقادها في جنيف، خلال الفترة من 24 يونيو/حزيران الجاري وحتى 12 يوليو/تموز المقبل.
وأشار إلى أن ملف التعذيب والاختفاء القسري في قطر سيتم تقديمه بالكامل أمام الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد إسماعيل أن الشبكة بدأت بنداء عاجل عبر منصاتها الإلكترونية، الخميس، للمطالبة بالإفراج عن المصرييْن المختطفيْن في قطر منذ 7 أشهر، وستواصل عملها للوصول إلى جميع المعلومات عن علي محمد سالم ووليد عبدالعزيز، للمساعدة في الإفراج عنهما وإعادتهما إلى أسرتيهما.
وفي الفترة الأخيرة، نددت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بانتهاكات قطر ضد حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي، مطالبة بضرورة تطبيق القانون وإيقاف هذه الممارسات من قِبل تنظيم الحمدين.
وخلال العام الجاري، دشنت 6 منظمات حقوقية شبكة "تحالف" الدولية الحقوقية، من أجل دعم قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، ومناهضة مظاهر العنف والإرهاب بالمنطقة.
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