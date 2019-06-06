ماكرون: نرغب في كبح أنشطة إيران بالمنطقة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده ترغب في كبح أنشطة إيران بالمنطقة.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران يجب أن تحد من أنشطتها الصاروخية.

وتابع: "يجب أن نضمن ألا تمتلك إيران أسلحة نووية ويتعين بدء مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذه الغاية".





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بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن موقف بلاده يتفق مع فرنسا بشأن إيران، "كلانا لا يرغب في أن تمتلك إيران أسلحة نووية".



وأضاف: "إيران مازالت مركزا للإرهاب" في أنحاء الشرق الأوسط.





ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى بلدة "كون" غرب فرنسا، اليوم الخميس؛ لتكريم قوات الحلفاء التي شاركت في يوم الإنزال قبل 75 عاما.

ويعد يوم الإنزال أكبر عملية غزو بحري في التاريخ والتي ساعدت في تغيير دفة الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م).

ويواجه نظام ولاية الفقيه، المسيطر على السلطة في إيران منذ 40 عاما، اتهامات إقليمية ودولية بالتصعيد من مستوى التهديدات الإرهابية في النطاقين الإقليمي والدولي، بواسطة مليشيات عسكرية تقاتل لصالحه بالوكالة داخل بلدان مجاورة.