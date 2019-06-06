انت الان تتابع بوتين: روسيا مستعدة للتخلي عن معاهدة ستارت النووية مع الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا مستعدة للتخلي عن اتفاقية الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "ستارت الجديدة"، إذا لم يكن هناك اهتمام بتجديدها.
وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سانت بطرسبورغ في إشارة الى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي تحدد عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين، "اذا لم يشعر أحد بالرغبة في تمديد الاتفاقية - ستارت الجديدة - حسناً، فلن نفعل ذلك إذن".
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