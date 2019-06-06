الان تتابع ترامب: مزيد من الرسوم على البضائع الصينية بعد قمة العشرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينتظر إلى مابعد اجتماعه المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر قبل فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية بقيمة 325 مليار دولار.
وعن التعريفات الجمركية خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،قال ترامب “سألتقي بالرئيس شي ، وسنرى ما سيحدث”.
وتتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، حيث يتخذ الجانبان إجراءات متبادلة من شأنها ان تخاطر بزيادة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
في اللقاء الأخير للزعيمين ، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين ، اتفقا على وقف تبادل الإجراءات الانتقامية. ومع ذلك ، استؤنفت مؤخرا التدابير الحمائية ، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتراجع عن الاتفاقات التي كانت تهدف إلى حل القضايا التجارية الرئيسية.
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