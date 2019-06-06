قوات الاحتلال الإسرائيلي تزرع جسمًا غريبًا جنوب لبنان

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أفادت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام “في خبر اليوم ان” قوات العدو الاسرائيلي قامت اليوم بتركيب جسم غريب على عمود الإرسال المحيط بموقع العباد العسكري المقابل لبلدة حولا قضاء مرجعيون جنوب لبنان”.

ولفتت الوكالة الى أنه “من المتوقع أن يكون جهاز تحسس أو كاميرا مراقبة متحركة”.