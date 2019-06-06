الان تتابع الشرطة الألمانية: مقتل 136 طفل خلال 2018 بطرق عنيفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أظهرت إحصائية شرطية عن الجرائم في ألمانيا أن 136 طفلا لقوا حتفهم بطرق عنيفة خلال العام الماضي على مستوى ألمانيا، وكان نحو 80 بالمئة منهم أقل من ستة أعوام عند قتله.

وأضافت الإحصائية الشرطية التي تصدرها الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم وتم نشرها اليوم الخميس، أنه كان هناك أيضا العام الماضي 98 جريمة شروع في قتل كان ضحاياها أطفال.

يذكر أن عدد الأطفال الذين قتلوا على مستوى ألمانيا في عام 2017 بلغ 134 طفلا، وكان عدد جرائم الشروع في قتل ضد أطفال في ذلك العام 77 جريمة.

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وقال رئيس الجمعية الألمانية لحماية الأطفال راينر بيكر اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إن هناك حاجة لمزيد من الوعي تجاه نقاط الضعف المحتملة- كإدمان الآباء مثلا.

وقالت عالمة التربية كاتينكه بكمان إن هناك “نقاط ضعف كبيرة” في حماية الأطفال، لافتة إلى أن نقطة الضعف الأكبر تتمثل في مكاتب شؤون الشباب التي ينقصها خبراء متخصصون.

يشار إلى أن عدد الحالات التي تم الكشف عنها لإنتاج مواد إباحية لأطفال وحيازتها وتوزيعها زاد خلال العام الماضي بنسبة تزيد على 14 بالمئة، ووصل إلى 7449 حالة.

وبحسب الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا، إن اكتشاف هذا العدد يرجع إلى ارتفاع عدد الإشارات التي تم تلقيها -من الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة- ويرجع أيضا لاستخدام وسائل تقنية جديدة.

وأوضحت الهيئة أنه تم على سبيل المثال إرسال سلسلة صور من الولايات المتحدة الأمريكية للسلطات الألمانية في مطلع شهر أيار/مايو الماضي، موضحة أنه بفضل “التحقيقات التقنية” تسنى تحديد الموقع الذي تم إنتاج المواد فيه بشكل سريع، وبعد أربعة أيام أيضا ألقت الشرطة الألمانية القبض على الجاني.