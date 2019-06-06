شكرا لقرائتكم ترمب من باريس: نريد خفض نفوذ إيران في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، عزمه على منع إيران من حيازة سلاح نووي، وقال "إيران تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا".

وتابع خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس، أن واشنطن تريد خفض الأنشطة الإيرانية الصاروخية ونفوذ طهران في المنطقة.

هذا وأكد ترمب أن علاقاته بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "استثنائية".

وصرّح ترمب خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي في كاين في النورماندي (شمال غربي فرنسا) أن "العلاقات بينكم وبيني، والعلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة استثنائية".

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وردّ ماكرون عليه بالقول "أنا حريص على العلاقة التاريخية" التي تجمع فرنسا والولايات المتحدة.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه سينتظر إلى ما بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية الشهر قبل أن يقرر بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين.

وقال ترمب للصحافيين خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في شمال فرنسا "سأتخذ قراري خلال الأسبوعين المقبلين، على الأرجح بعد (اجتماع) مجموعة العشرين مباشرة"، مضيفاً أنه سيجري محادثات مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، خلال القمة التي ستعقد يومي 28 و29 حزيران/يونيو.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي أن الروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها التي نسجت "في أوج معركة" الحرب العالمية الثانية "لا يمكن فسخها"، وذلك في كلمته خلال إحياء الذكرى الـ75 للإنزال في النورماندي بشمال فرنسا.