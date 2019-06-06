شكرا لقرائتكم الجاسوس الذي دبر "تواطؤ ترمب" يخضغ لاستجواب محققين أميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق الجاسوس البريطاني السابق، كريستوفر ستيل، مؤلف ملف التواطؤ الروسي والادعاءات حول علاقة حملة ترمب الانتخابية بموسكو، على استجواب محققين من الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لتقرير في بريطانيا.

وفي هذا الإطار فقد استشهدت صحيفة "التايمز" البريطانية، بمصادر قريبة من ستيل، الثلاثاء، أفادت أنه من المقرر إجراء مقابلة مع الرجل البالغ من العمر 54 عاماً في لندن في غضون أسابيع.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي عاد فيه الانتباه إلى الملف الذي صاغه ستيل وفجّر القصة برمتها، خاصة أن الادعاءات المثيرة التي نسجها لم يتم إثباتها من قبل المحقق الخاص روبرت مولر.

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لم يعثر تقرير مولر على أي صلة بين حملة ترمب والروس، خلال انتخابات 2016.

ولم تحدد صحيفة التايمز من سيجري بالتحديد المقابلة مع ستيل.

وتجري الآن في أميركا العديد من التحقيقات المتعلقة بأصول التحقيق الروسي، ويبحث المحققون الفيدراليون في كيفية استخدام ملف مضادات ترمب الممول من قبل الديمقراطيين والذي كتبه ستيل، لتأمين مذكرات المراقبة الخاصة بمستشار حملة ترمب السابق كارتر بيج في عام 2016.

ولا يزال الخلاف حول من الذي دفع بملف ستيل الذي لم يتحقق منه، أثناء فترة الانتقال الرئاسي ما بين أوباما وترمب، هل هو مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان، أم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.