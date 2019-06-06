لن تصدق.. هذه نهاية صفقة القرن

سمر صالح

كشفت صحيفة فرنسية عن نبأ صادم بخصوص خطة التسوية الأمريكية، والذي يعد نهاية صفقة القرن.

وقالت مجلة "لوبوان" الفرنسية إن صفقة القرن وصلت إلى طريقًا مسدود بسبب عقد انتخابات جديدة في إسرائيل، وبداية الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية وعدم الإشارة إلى الدولة الفلسطينية.

وقالت "لوبوان" إنه بعد سنتين من بداية الحديث عنها، سيتم الإعلان عن "صفقة القرن"، لدونالد ترامب، من أجل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الشائك، في بداية شهر يونيو، إثر شهر رمضان.

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنه مبتدئ في عالم الدبلوماسية، إلا أن رجل...