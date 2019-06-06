ندى فتح الله ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، في نبأ عاجل لها، قرار مفوضية الاتحاد ومجلس الأمن والسلم الأفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد التطورات الأخيرة.. قرار جديد بشأن عضوية السودان بـ الاتحاد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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