بوتين: روسيا مستعدة لعدم تمديد معاهدة ستارت النووية مع أميركا

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن روسيا مستعدة للتخلي عن اتفاقية الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "ستارت الجديدة"، إذا لم يكن هناك اهتمام بتجديدها.

وخلال منتدى اقتصادي في سانت بطرسبورغ، لفت ،في إشارة الى معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي تحدد عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين، إلى أنه "اذا لم يشعر أحد بالرغبة في تمديد الاتفاقية - ستارت الجديدة - حسناً، فلن نفعل ذلك إذن".