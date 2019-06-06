اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية السابق الشيخ محمد رشيد قباني في بيان، أن "جريمة طرابلس الارهابية ليلة عيد الفطر وقتل رجال الأمن والجيش الآمنين المسالمين، الذين يحافظون على سلامة الناس وأمنهم، ليست تصرفات انسان عاقل حسب تعاليم الاسلام التي تحرم هذه الجرائم والأعمال وامثالها".
وأكد أن "الإسلام يبرأ من اعمال الخارجين عن تعاليمه، فهم يسيئون للاسلام بجرائمهم، ويجلبون المصائب والاحزان لأرامل الضحايا واطفالهم واسرهم ظلما وعدوانا، حتى أصبحت جرائم قتل الانسان في لبنان، وكأنها اصطياد عصفور على شجرة، مع العلم ان هذا العمل أيضا عدوان على حيوان بري ينشد الحياة"، متسائلا: "إلى أي هاوية يتجه لبنان؟".
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي قباني استنكر جريمة طرابلس: الاسلام يبرأ من أعمال الخارجين عن تعاليمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.