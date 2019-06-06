المفتي قباني استنكر جريمة طرابلس: الاسلام يبرأ من أعمال الخارجين عن تعاليمه

اعتبر مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية السابق الشيخ ​محمد رشيد قباني​ في بيان، أن "جريمة ​طرابلس​ الارهابية ليلة ​عيد الفطر​ وقتل رجال ​الأمن​ و​الجيش​ الآمنين المسالمين، الذين يحافظون على سلامة الناس وأمنهم، ليست تصرفات انسان عاقل حسب تعاليم ​الاسلام​ التي تحرم هذه الجرائم والأعمال وامثالها".

وأكد أن "​الإسلام​ يبرأ من اعمال الخارجين عن تعاليمه، فهم يسيئون للاسلام بجرائمهم، ويجلبون المصائب والاحزان لأرامل الضحايا واطفالهم واسرهم ظلما وعدوانا، حتى أصبحت ​جرائم قتل​ ​الانسان​ في لبنان، وكأنها اصطياد عصفور على شجرة، مع العلم ان هذا العمل أيضا عدوان على حيوان بري ينشد ​الحياة​"، متسائلا: "إلى أي هاوية يتجه لبنان؟".