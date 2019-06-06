الشرطة القضائية أوقفت مواطنا بحقه خمس ملاحقات عدلية في الضبية

أوقفت المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، في ضبية، المطلوب للقضاء ج. ج. "مواليد عام 1966 لبناني) بحقه خمس ملاحقات عدلية بجرائم حيازة ونقل أسلحة وذخائر وتزوير.

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