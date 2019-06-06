أوساط بوصعب نفت عبر الـLBC رفض الرئيس عون اقتراحه بإعادة دراسة ملف التحقيقات مع الإرهابي مبسوط

نفت أوساط وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ عبر قناة الـ"LBC" "ما ورد في صحيفة "الحياة" لجهة ان ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ رفض اقتراحه بإعادة دراسة ملف التحقيقات مع الإرهابي عبد الرحمن مبسوط"، لافتةً إلى أن "بوصعب سيواصل اعتبارا من يوم غد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع".

وكانت صحيفة "الحياة" قد لفتت إلى أن "حملات وزراء ونواب من "التيار الحر" باعتداء طرابلس كانت موضوع مراجعة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد دعوات علنية له من أجل التدخل لوقف تمادي وزراء "التيار الحر"، وأنه لم يأخذ باقتراح قدمه وزير الدفاع الياس بوصعب خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه أول من أمس حول عملية طرابلس الإرهابية، ومراجعة التحقيقات التي أجريت مع الإرهابي عبد الرحمن مبسوط".