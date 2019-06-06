توقيف 5 شبان من مجموعة كنعان ناجي ترددت معلومات أنهم على علاقة بالإرهابي مبسوط

أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" عن توقيف إستخبارات ​الجيش​ على ذمة التحقيق 5 شبان من مجموعة الشيخ كنعان ناجي، ترددت معلومات انهم على علاقة بالإرهابي عبد الرحمن مبسوط، لافتة إلى أن ناجي يرفض التعليق داعياً إلى ترك التحقيق يأخذ مجراه.

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