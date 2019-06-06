بوغدانوف: نبحث وقف إطلاق النار في ليبيا مع كافة الجهات المعنية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن "موسكو تبحث سبل وقف إطلاق النار في ليبيا مع كافة الجهات المعنية"، مشيراً إلى أن "في هذه المسألة جوانب كثيرة تتطلب التوضيح".
ولفت إلى أنه "لدينا اتصالات مع كافة الجهات، وجرت هنا أمس محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، تم خلالها بحث هذه المسائل ونحن على اتصال مستمر مع الجميع في الشرق والغرب والجنوب" في ليبيا.
وأضاف: "هذا الموضوع يجري بحثه بطبيعة الحال في مجلس الأمن ومع سلامة، والأطراف المعنية، لكن هناك الكثير من التساؤلات تتعلق بماهية شروط الهدنة، أم أنها ستكون دون شروط، وما هي جهات الهدنة، وذلك نظرا لوجود ميلشيات مختلفة في طرابلس، منها ذات الطابع الإسلامي، ومدى قدرتها على الاتفاق، مسألة تتطلب التوضيح".
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