بوغدانوف: نبحث وقف إطلاق النار في ليبيا مع كافة الجهات المعنية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ أن "​موسكو​ تبحث سبل وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ مع كافة الجهات المعنية"، مشيراً إلى أن "في هذه المسألة جوانب كثيرة تتطلب التوضيح".

ولفت إلى أنه "لدينا اتصالات مع كافة الجهات، وجرت هنا أمس محادثات بين وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا ​غسان سلامة​، تم خلالها بحث هذه المسائل ونحن على اتصال مستمر مع الجميع في الشرق والغرب و​الجنوب​" في ليبيا.

وأضاف: "هذا الموضوع يجري بحثه بطبيعة الحال في ​مجلس الأمن​ ومع سلامة، والأطراف المعنية، لكن هناك الكثير من التساؤلات تتعلق بماهية شروط ​الهدنة​، أم أنها ستكون دون شروط، وما هي جهات الهدنة، وذلك نظرا لوجود ميلشيات مختلفة في ​طرابلس​، منها ذات الطابع الإسلامي، ومدى قدرتها على الاتفاق، مسألة تتطلب التوضيح".