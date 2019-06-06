قوات الجيش الإسرائيلي زرع جسما غريبا مقابل بلدة حولا

قامت ​الجيش الإسرائيلي​ بتركيب جسم غريب على عمود الارسال المحيط ب​موقع العباد​ العسكري المقابل ل​بلدة حولا​ قضاء مرجعيون ومن المتوقع ان يكون جهاز تجسس او كاميرا مراقبة متحركة.

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